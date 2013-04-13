Gmail перестал письма принимать

  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки181 просмотр

На почту не доходят письма

С него отправка есть

В хостинге все нормально прописано mx записи, раньше работала почта

http://easycaptures.com/fs/uploaded/603/3755110839.png

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin

12 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Сделал все необходимые настройки, все работает! Рекомендую!
Спасибо! Денег брать не хотел, т.к. 2 строчки написал, а человек все равно заплатил. С удовольствием буду сотрудничать и дальше!

Заявки фрилансеров

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад