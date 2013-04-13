Скрипт для наполнения форума

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки180 просмотров

Нужен скрипт для наполнения форума(phpbb)

скрипт должен:

парсить сайт "вопрос-ответ"

разбрасывать напарсенное по категориям(в зависимости от ключевых слов)

создавать новых юзеров на форуме

создавать топик(задавать вопрос)

вести дискуссию/отвечать

рассматриваются заявки с ценой и сроками

12 лет назад
Sutener
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров