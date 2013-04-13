Данный бюджет рассчитан на исполнителей среднего класса Бюджет: 150 $/проект 112.34 € — 4639.62 р. Разработка iframe-приложения вконтакте Необходимо разработать iframe-приложение для ВКонтакте. Основной функционал. 1. Пользователь ...
Скрипт для наполнения форума
Нужен скрипт для наполнения форума(phpbb)
скрипт должен:
парсить сайт "вопрос-ответ"
разбрасывать напарсенное по категориям(в зависимости от ключевых слов)
создавать новых юзеров на форуме
создавать топик(задавать вопрос)
вести дискуссию/отвечать
рассматриваются заявки с ценой и сроками
Заявки фрилансеров
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