Здравствуйте! Необходимо доработать слайдер на основе UI Slider http://screencast.com/t/D1VNjXjTh1 чтобы при передвижении ползунка заполнялись все 3 инпута. Например, когда есть только минуты, то значение дней и часов по "0". Когда уже часы, ...
Создание сайта визитки
Требуется создать сайт визитку на любой CMS, по выбору исполнителя.
Есть 8 эскизов в формате PSD. Расширенная возможность сайта, это каталог.
Макеты скину по запросу в личку!
Заявки фрилансеров
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