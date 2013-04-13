Здравствуйте! Необходимо доработать слайдер на основе UI Slider

http://screencast.com/t/D1VNjXjTh1

чтобы при передвижении ползунка заполнялись все 3 инпута.

Например, когда есть только минуты, то значение дней и часов по "0". Когда уже часы, то дни и минуты по "0" и тп.

Верстка уже есть, UI Slider также прикручен, фактически осталось его усовершенствовать немного.

Предпочтения исполнителям с положительными отзывами и достаточным опытом. Жду ваших предложений по срокам и стоимости.