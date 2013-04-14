Установить WP на 3 домена

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок176 просмотров

Приветствую!

Нужно оперативно (сегодня, в течение нескольких часов) раскатать на 3 доменах WP, подключить выбранные мной темплейты и seo/antisраm-плагины.

Суммарный бюджет 30 вмз, оплата строго WMR.

Кто готов, оставляйте асю, свяжусь в течение нескольких минут и приступим!

WordPress
12 лет назад
bratishco
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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