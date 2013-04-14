Установить WP на 3 домена

Здравствуйте! Необходимо доработать слайдер на основе UI Slider http://screencast.com/t/D1VNjXjTh1 чтобы при передвижении ползунка заполнялись все 3 инпута. Например, когда есть только минуты, то значение дней и часов по "0". Когда уже часы, ...