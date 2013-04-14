Интернет-магазин косметики http://avena.com.ua/ каталог нужно перенастроить, как вот здесь http://euro-kosmetika.ru/catalog/womens_fragrances/brelil_maska_dlya_detoksikatsii_volos_detox_mask_1000ml/ Чтобы был выбор по брендам (уже есть) и по назначению (еще нет, надо настроить)
Разработка скриптов
Добрый день коллеги
есть такая проблема, есть страница на котором идет прямой эфир, нужно создать скрипт который будет создавать видимость подключений на потоковое видео, статистика идет через СДН, то есть он подсчитывает потоки идущие на сервер, вот нужен скрипт который создаст потоки дополнительные.
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