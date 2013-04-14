Разработка скриптов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки158 просмотров

Добрый день коллеги

есть такая проблема, есть страница на котором идет прямой эфир, нужно создать скрипт который будет создавать видимость подключений на потоковое видео, статистика идет через СДН, то есть он подсчитывает потоки идущие на сервер, вот нужен скрипт который создаст потоки дополнительные.

12 лет назад
Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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