Разработка скриптов

Добрый день коллеги

есть такая проблема, есть страница на котором идет прямой эфир, нужно создать скрипт который будет создавать видимость подключений на потоковое видео, статистика идет через СДН, то есть он подсчитывает потоки идущие на сервер, вот нужен скрипт который создаст потоки дополнительные.