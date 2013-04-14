Консультация по связке Modx (Revo)+Shopkeeper

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок78 просмотров

Нужна консультация по добавлению дополнительных параметров в корзину, отправки их в заказ. И по выводу подкатегорий в магазине, ну и могут возникнуть дополнительные вопросы. Стоимость 10$. Консультаци по скайпу. Приоритет готовым отвечать на доп вопросы. Проконсультировать нужно в течении сегодняшнего дня.

MODX
12 лет назад
emause
Кор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров