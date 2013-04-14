Консультация по связке Modx (Revo)+Shopkeeper

Нужна консультация по добавлению дополнительных параметров в корзину, отправки их в заказ. И по выводу подкатегорий в магазине, ну и могут возникнуть дополнительные вопросы. Стоимость 10$. Консультаци по скайпу. Приоритет готовым отвечать на доп вопросы. Проконсультировать нужно в течении сегодняшнего дня.