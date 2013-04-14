Добавить к полю input при submit префикс (jquery)

Интернет-магазин косметики http://avena.com.ua/ каталог нужно перенастроить, как вот здесь http://euro-kosmetika.ru/catalog/womens_fragrances/brelil_maska_dlya_detoksikatsii_volos_detox_mask_1000ml/ Чтобы был выбор по брендам (уже есть) и по назначению (еще нет, надо настроить)