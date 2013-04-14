Добавить к полю input при submit префикс (jquery)

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Закрыт6 заявок132 просмотра

Нужно на jquery написать обработчик, который при отправке формы добавлял бы проверял поле на заполненность email и добавлял к нему префикс, т.е. 'Префикс '+input1. Пишите стоимость и контакты.

jQuery
12 лет назад
evg-shtr
Штраус 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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