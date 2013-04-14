Требуется php-программист

Разыскивается программист для работы над полуготовым проектом. Проект написан на самописном php-фреймворке (полностью комментированный). Требуется получить макеты не сделанного функционала и его, собственно, сделать. В связи со всем вышеперечисленным разыскивается программист, который может работать с чужим кодом, верстает, ответственно относится к срокам, готов работать без предоплаты (т.к участились случаи пропажи даже фрилансеров со стажем, я бюджет не резиновый).

Цена, способ оплаты, сроки выполения будут обсуждаться с каждым отдельно.

Все, кто попадает под эти критерии и желает (именно желает, заставлять работать никто не будет) работать, просьба оставить свои контакты в отзывах к проекту.