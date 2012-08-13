pozise

Игорь pozise

 
30 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Раскрутка группы Вконтакте

    Имеется паблик, ан который в данный момент подписано 30 человек. Требуется повысить количество подписчиков хотя бы до 100. Но тут есть пара моментов. Люди должны попадать в значение целевой аудитории паблика и быть теми, кто ...

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется php-программист

    Разыскивается программист для работы над полуготовым проектом. Проект написан на самописном php-фреймворке (полностью комментированный). Требуется получить макеты не сделанного функционала и его, собственно, сделать. В связи со всем вышеперечисленным разыскивается программист, который может работать с ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для программиста

    Который сможет закончить готовый на 60% проект. Язык программирования - PHP, платформа - самописный фреймворк. Сразу оговорюсь, что работать нужно будет за долю от будущей прибыли проекта. Т.е мы ищем специалиста в команду. Свободные критерии ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется редизайн

    Ищется опытный дизайнер для выполнения глубокого редизайна существующего сайта. Требования к исполнителю: -Опыт по специальности более 2 лет; -Пунктуальность, ответственное отношение к срокам; -Несколько лучших работ из портфолио в отзывах к проекту. Оплата только WM, за нарушение сроков исполнения возможны ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется доработка проекта

    Для доработки достаточно сложное проекта на самописном фреймворке. Прошлый исполнитель сделал часть функционала, после чего исчез. Требуется реализовать все, для чего есть наверстонная оболочка, но в данный момент програмно не работает. Оставляйся контакты здесь. *это ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проект высокой сложности

    Требуется человек (или команда) для выполнения проекта высокой сложности. Знание: PHP, SQL, HTML, js, jqury, ajax Самописный движок (или фреймворк), написание оптимизированного кода с высокой безопасностью. Обязательно комментированный код. Обеспечение легкости интеграции дополнительных функций и модулей ...

    PHPJavascriptHTMLAjaxSQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад