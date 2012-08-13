Имеется паблик, ан который в данный момент подписано 30 человек. Требуется повысить количество подписчиков хотя бы до 100. Но тут есть пара моментов. Люди должны попадать в значение целевой аудитории паблика и быть теми, кто ...
- Контекстная реклама9 заявокЗакрыт10 лет назад
Разыскивается программист для работы над полуготовым проектом. Проект написан на самописном php-фреймворке (полностью комментированный). Требуется получить макеты не сделанного функционала и его, собственно, сделать. В связи со всем вышеперечисленным разыскивается программист, который может работать с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Который сможет закончить готовый на 60% проект. Язык программирования - PHP, платформа - самописный фреймворк. Сразу оговорюсь, что работать нужно будет за долю от будущей прибыли проекта. Т.е мы ищем специалиста в команду. Свободные критерии ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Ищется опытный дизайнер для выполнения глубокого редизайна существующего сайта. Требования к исполнителю: -Опыт по специальности более 2 лет; -Пунктуальность, ответственное отношение к срокам; -Несколько лучших работ из портфолио в отзывах к проекту. Оплата только WM, за нарушение сроков исполнения возможны ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Для доработки достаточно сложное проекта на самописном фреймворке. Прошлый исполнитель сделал часть функционала, после чего исчез. Требуется реализовать все, для чего есть наверстонная оболочка, но в данный момент програмно не работает. Оставляйся контакты здесь. *это ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется человек (или команда) для выполнения проекта высокой сложности. Знание: PHP, SQL, HTML, js, jqury, ajax Самописный движок (или фреймворк), написание оптимизированного кода с высокой безопасностью. Обязательно комментированный код. Обеспечение легкости интеграции дополнительных функций и модулей ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад