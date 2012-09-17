Нужен простой магазин на 20-30 товаров (2 категории) на основе шаблона. Цена договорная.
Требуется доработка проекта
Для доработки достаточно сложное проекта на самописном фреймворке. Прошлый исполнитель сделал часть функционала, после чего исчез. Требуется реализовать все, для чего есть наверстонная оболочка, но в данный момент програмно не работает. Оставляйся контакты здесь.
*это веб-программирование, речь идет о сайте
Заявки фрилансеров
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