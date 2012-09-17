Требуется доработка проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки110 просмотров

Для доработки достаточно сложное проекта на самописном фреймворке. Прошлый исполнитель сделал часть функционала, после чего исчез. Требуется реализовать все, для чего есть наверстонная оболочка, но в данный момент програмно не работает. Оставляйся контакты здесь.

*это веб-программирование, речь идет о сайте

13 лет назад
pozise
Игорь 
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров