Написать граббер с Озона (Ozone.ru)

Сделать парсинг с озона:

1. Скрипт ищет по списку фраз (названия, автор или ISBN) - фразы находятся в екселе или цсв (мне не важно)

и сохраняет все найденные результаты в цсв, xml, xls файл - мне опять же неважно.

2. По списку с адресом страницы (полученный в предыдущем пункте) проходит скрипт и скачивает картинки,

заменяет Текст "Озон.ru" на "Moipokupki.com.ua". Картинки лучше локально скачивать, если возможно.

В итоге хочу получить картинки, и ексель с информацией о товаре

Можно скачивать сразу на хостинг, тут ваше предложение - в итоге должны получится картинки с надписью "Моипокупки"

Пункт 1 не нужен. Нужно только 2.