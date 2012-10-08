Написать граббер с Озона (Ozone.ru)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок211 просмотров

Сделать парсинг с озона:

1. Скрипт ищет по списку фраз (названия, автор или ISBN) - фразы находятся в екселе или цсв (мне не важно)

и сохраняет все найденные результаты в цсв, xml, xls файл - мне опять же неважно.

2. По списку с адресом страницы (полученный в предыдущем пункте) проходит скрипт и скачивает картинки,

заменяет Текст "Озон.ru" на "Moipokupki.com.ua". Картинки лучше локально скачивать, если возможно.

В итоге хочу получить картинки, и ексель с информацией о товаре

Можно скачивать сразу на хостинг, тут ваше предложение - в итоге должны получится картинки с надписью "Моипокупки"

Пункт 1 не нужен. Нужно только 2.

13 лет назад
brazo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

php_devel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Даю медаль за "САМЫЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ". Сделал все как надо и даже лучше. Один из немногих, которые посоветует как нужно сделать, чтобы все хорошо работало, даже, если ему придется больше сделать. Любит свое дело, сразу видно. Советую для работы.
Было очень приятно работать с Андреем. Отличный заказчик. Дал четкое т.з. Оплатил все сразу. Наивысший балл) p.s. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

php_devel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад