Отредактировать парсер.

Есть парсер яндекс.каталога на php, который вполне работоспособен, но с 1 нюансом: ужасно медленная работа. Основная суть задачи: ускорить работу скрипта.

Условия в виде мощного сервера и быстрых SOCKS выполнены.

Интересуют исполнители, которые имели дело с многопоточными парсерами и, возможно, яндекс.каталогом.

В проекте пишите: опыт работы (с чем/на чем/зачем) и координаты. Дальше уже будем общаться предметно, разбирая сам код парсера.