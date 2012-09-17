Расширить функционал уже существующего веб-интерфеса, подробный перечень правок был выслан исполнителю на майл.
Отредактировать парсер.
Есть парсер яндекс.каталога на php, который вполне работоспособен, но с 1 нюансом: ужасно медленная работа. Основная суть задачи: ускорить работу скрипта.
Условия в виде мощного сервера и быстрых SOCKS выполнены.
Интересуют исполнители, которые имели дело с многопоточными парсерами и, возможно, яндекс.каталогом.
В проекте пишите: опыт работы (с чем/на чем/зачем) и координаты. Дальше уже будем общаться предметно, разбирая сам код парсера.
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