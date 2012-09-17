Требуется программист для доработки проекта на symphony 1. Пишите стоимость за час работы.
Пара простых модулей на Joomla
В общем, что нужно сделать:
1. Есть сайт ienergy .su/105/ слева (на краю монитора) имеются 4 выкатывающихся окошка, нужно сделать мне тоже самое, только в этих окошках будут иконки соц сетей, при нажатие на которые будет идти публикация чего то на данной странице, в указанною соц сеть (как и что будет нужно будет обсудить).
2. ienergy .su/107/ Справа (на краю монитора) есть выкатывающаяся корзина, нужно под нее сделать такое же выкатывающееся окошко с изображением оператора и тема будет "Вопрос онлайн".
Пишем только в проект СРАЗУ указывая приблизительную стоимость работы.
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