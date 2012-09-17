Пара простых модулей на Joomla

В общем, что нужно сделать:

1. Есть сайт ienergy .su/105/ слева (на краю монитора) имеются 4 выкатывающихся окошка, нужно сделать мне тоже самое, только в этих окошках будут иконки соц сетей, при нажатие на которые будет идти публикация чего то на данной странице, в указанною соц сеть (как и что будет нужно будет обсудить).

2. ienergy .su/107/ Справа (на краю монитора) есть выкатывающаяся корзина, нужно под нее сделать такое же выкатывающееся окошко с изображением оператора и тема будет "Вопрос онлайн".

Пишем только в проект СРАЗУ указывая приблизительную стоимость работы.