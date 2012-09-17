Требуется спарсить товары с нескольких онлайн-магазинов в формат движка OpenCart. Оплата договорная, сдельная, по факту. Пиши в ПМ ваш скайп.
Админка для системы размещения и сбора информации
Здравствуйте! Почитайте, пожалуйста ТЗ и сообщите, сможете ли Вы помочь. Срок, сумма.
1 Система предназначается для автоматического постирования в доски объявлений и сбора информации с них
2 Админка взаимодействует с парсерами, написанными для каждого сайта. Парсеры делать не надо, только админку
3 Имеется список рекламных обявлений и возможность их редактировать. Обявления разбиты на категории
4 Имеется список сайтов и возможность его редактировать
5 По каждому сайту собираются все обявления по указанному разделу и все отклики на них. Скаладываются в базу данных. Имеется возможность поиска по обявлениям
(регион, телефон, ключевые слова)
6 Из списка рекламных обявлений выбираются некотоые, которые постируются в выбранные сайты с заданным временным графиком.
7 Имеется возможность проверять статус обявления, собираются все отклики.В случае неудачного постиррования выдается сообщение
Заявки фрилансеров
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