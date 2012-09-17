Админка для системы размещения и сбора информации

Здравствуйте! Почитайте, пожалуйста ТЗ и сообщите, сможете ли Вы помочь. Срок, сумма.

1 Система предназначается для автоматического постирования в доски объявлений и сбора информации с них

2 Админка взаимодействует с парсерами, написанными для каждого сайта. Парсеры делать не надо, только админку

3 Имеется список рекламных обявлений и возможность их редактировать. Обявления разбиты на категории

4 Имеется список сайтов и возможность его редактировать

5 По каждому сайту собираются все обявления по указанному разделу и все отклики на них. Скаладываются в базу данных. Имеется возможность поиска по обявлениям

(регион, телефон, ключевые слова)

6 Из списка рекламных обявлений выбираются некотоые, которые постируются в выбранные сайты с заданным временным графиком.

7 Имеется возможность проверять статус обявления, собираются все отклики.В случае неудачного постиррования выдается сообщение