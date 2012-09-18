Прикрутить к односраничнику форму оплаты onPay

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок142 просмотра

Необходимо прикрутить к сайту односраничнику ( rostvolos5.ru) форму оплаты onPay таким образом, чтобы можно было выбрать количество товара (товар только 1). При этом нужно, чтобы заказы имели автоматическую нумерацию.

13 лет назад
stado
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад
$25
1 день
Работа выполнено быстро (за два - три часа), результат оправдал ожидания. Претензий нет. Рекомендую к сотрудничеству.
Адекватный заказчик, знает чего хочет и может это четко сформулировать. Приятно с такими людьми работать.

Заявки фрилансеров

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад