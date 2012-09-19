Скрипт афиши.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки160 просмотров

Скрипт афиши для сайта http://shmix.ru

- дата

- название

- место

- город

- доп информация (возможность добавить текст и ссылку)

Пример отображения на сайте:

August 2012

3rd Buble Bar Party @ Kazantip (Popivka, Ukraine)

July 2012

5th Tekstil Night @ BarakObamaBar (St.Petersburg)

20th Tekstil feat. Daniel Bortz @ IGRATEKA (St.Petersburg)

выводится заданное в админке кол-во событий

напротив каждого события пиктограмка при наведении на которую показывается "доп информация"

Прошедшие события отображаются другим цветом.

ссылка "посмотреть все прошедшие события" открывает все события в новом окне.

В админке:

- возможность добавлять/удалять/редактировать

- сколько событий выводить

13 лет назад
ezz
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Сделал как надо! И очень быстро. Спасибо!
Денис составил понятное техническое задание, вовремя оплатил работу, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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