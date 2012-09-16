Здравствуйте! Требуется создать простую форму обратной связи на PHP. Верстка есть. Сделать форму так что бы можно было потом самостоятельно менять поля и добавлять новые. Сообщение об успешной отправки ...
Написание парсера
Нужен класс php, возвращающий любую страницу сайта cars.auto.ru, поддерживающий куки и referer.
Распарсивать страницу не надо!
Страницу желательно принимать через curl.
Прием страниц должен быть успешен БЕЗ использования прокси, и производиться с неограниченным (до 1000) числом страниц подряд. Время между двумя последовательными успешными запросами с одного IP должно быть не более 2 сек.
Возможность использования прокси (как http так и сокс4/5) обязательна, при этом нужна их правильная ротация (исключать умершие и подгружать новые из локальной БД ), с учетом куки и referer .
Проблему составляют внутренние страницы сайта вида http://cars.auto.ru/cars/used/bmw/320/ и http://cars.auto.ru/cars/used/sale/27228100-c2614.html - после нескольких (от 3 до 20) попыток принять страницу через curl срабатывает защита сайта и выводится сообщение "Информация для пользователя Пожалуйста, для просмотра этого сайта, включите в браузере поддержку Сookies". Затем производится проверка на "живого пользователя" с JS кодом. Тут можно использовать http://phantomjs.org/ . Может выводится каптча - тут antigate вам в помощь.
Возможность использования любых библиотек кроме стандартных php и любых внешних сервисов (кроме http://phantomjs.org/ и antigate) в обязательном порядке согласуются со мной.
Скрипт должен быть оформлен в виде класса php. Код должен быть читаемым, минимально откоментированным, имена переменных должны соответствовать их содержимому
Следует учитывать, что выдача сайта cars.auto.ru на территории России (в частности в Москве) может отличаться от выдачи напр. в Одессе, и поведение сайта также может быть различным. Интересует именно Московская выдача.
На проект следует отзываться только ПОСЛЕ ознакомлением с сайтом и описанной ситуацией.
Время на выполнение не более 1 недели.
Оплата WMR по курсу ЦБ РФ на дату окончания работ, исключительно по факту приемки работы мною на моём сервере.
Приемка работы (и оплата) будет произведена в течение 24 часов после сдачи вами проекта.
Студии мимо. Динамисты и школяры тоже.
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