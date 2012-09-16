Обвести карандашные эскизы во флеш

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

Здравствуйте.

Работа для тех, кто знаком со флешом на уровне не менее, чем "уверенно могу обводить контуры" и у кого имеется планшет.

Задача: в cs3-м или более старой версии флеше обрисовать карандашные эскизы и выслать мне результат в виде fla-файла.

Практика показывает, что на обводку тратится в среднем минут 20 (от 15 до 25)

15 картинок, 70р за штуку.

Нужно человека два-три, наверное.

Примеры требуемого:

http://echy.spb.ru/primer.swf

Ссылку на портфолио шлите, пожалуйста, на [email protected]

Да, какие-то работы нужно показать. Сделанные во флеше.

13 лет назад
echy
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

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