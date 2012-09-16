Сделать копию шаблона

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Необходимо сделать рип шаблона редкого cms движка. Вот пример движка: http://classifieds.oxyclassifieds.com/

Оба сайта на одинаковых движках. В шаблонах больше PHP чем html, поэтому необходимы хорошие знания PHP, Java script и jQuery.

HTMLJavajQueryPHP
13 лет назад
Timsan
Тимур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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