Разработка php-скрипта для обхода папок сайта

На php необходимо написать скрипт, который по крону будет вызываться раз в сутки и сканировать заданные сайты на предмет появления на них новых папок и файлов.

Подробное ТЗ в приложении.

Кандидатов с негативными отзывами и малым опытом программирования на php прошу не беспокоить.