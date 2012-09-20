Разработка php-скрипта для обхода папок сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок196 просмотров

На php необходимо написать скрипт, который по крону будет вызываться раз в сутки и сканировать заданные сайты на предмет появления на них новых папок и файлов.

Подробное ТЗ в приложении.

Кандидатов с негативными отзывами и малым опытом программирования на php прошу не беспокоить.

PHP
13 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SargonIII
Евгений 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$60
4 дня
Евгений отлично справился с задачей. Все четко по ТЗ и даже раньше срока. Обязательно обращусь повторно.
Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

SargonIII
Евгений 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад