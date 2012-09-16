Написать парсер контента, который формируется сторонним яваскриптом после загрузки страницы
Работа с сайтом
нужно добавить поиск по сайту и пару адресов в контакты
Заявки фрилансеров
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