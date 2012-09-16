Портфолио магазина-студии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки113 просмотров

Требуется портфолио-магазин-студия шаблон имеется, надо расставить все в правильном порядке, и кое, что добавить и настроить, все детали обговорим по скайпу или icq, оставляйте свои заявки!

Все надо сделать на Джумле!

ТЗ не слишком тяжелое, но оно в голове!

Joomla
13 лет назад
valeraslv
Валерий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров