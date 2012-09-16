Портфолио магазина-студии

Требуется портфолио-магазин-студия шаблон имеется, надо расставить все в правильном порядке, и кое, что добавить и настроить, все детали обговорим по скайпу или icq, оставляйте свои заявки!

Все надо сделать на Джумле!

ТЗ не слишком тяжелое, но оно в голове!