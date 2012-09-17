Здравствуйте! Почитайте, пожалуйста ТЗ и сообщите, сможете ли Вы помочь. Срок, сумма. 1 Система предназначается для автоматического постирования в доски объявлений и сбора информации с них 2 Админка взаимодействует с парсерами, ...
Исправить ошибку на сайте (WordPress)
Есть сайт, изначально его собрали на тестовом домене - заказчик принял и перенесли на рабочий.
После чего вероятно заказчик что-то крутанул и у сайта отвалился футер - в шаблоне он вроде есть но на сайте не показывается. А у нас опыта с этим движком не хватает чтоб найти в чем делема.
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