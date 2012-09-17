Исправить ошибку на сайте (WordPress)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок137 просмотров

Есть сайт, изначально его собрали на тестовом домене - заказчик принял и перенесли на рабочий.

После чего вероятно заказчик что-то крутанул и у сайта отвалился футер - в шаблоне он вроде есть но на сайте не показывается. А у нас опыта с этим движком не хватает чтоб найти в чем делема.

WordPress
13 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

yurets_s
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделал все качественно и быстро. Спасибо!
Спасибо за оплату

Заявки фрилансеров

yurets_s
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад