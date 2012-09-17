Исправить ошибку на сайте (WordPress)

Есть сайт, изначально его собрали на тестовом домене - заказчик принял и перенесли на рабочий.

После чего вероятно заказчик что-то крутанул и у сайта отвалился футер - в шаблоне он вроде есть но на сайте не показывается. А у нас опыта с этим движком не хватает чтоб найти в чем делема.