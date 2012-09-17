Есть магазин на Joomla+Virtuemart. Нужно сделать несколько доработок: 1. Проверка куки штатная проверка на куки кривая, самое изящное тут: http://www.vsemayki.ru/ - проверка осуществляется при нажатии ...
Требуется PHP-разработчик
Собственно требуется человек для постоянных работ. Проживание только Киев, т.к. нужно будет лично общаться. Уровень знаний не ниже среднего, самообучаемость. Проекты разные, есть на фреймворках (ZEND 2, CI, Symfony 2), есть на joomla. Оплата попроектно, в будущем постоянная ЗП. Пока работа удаленно, потом в офисе (кому хочется, можно сразу в офисе). Тем кто расчитывает не на перспективу, а сразу на большие суммы лучше не писать. Работа есть постоянно, по этому и требуется толковый напарник.
Заявки фрилансеров
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