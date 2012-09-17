Есть сайт, изначально его собрали на тестовом домене - заказчик принял и перенесли на рабочий. После чего вероятно заказчик что-то крутанул и у сайта отвалился футер - в шаблоне он вроде есть но на ...
Доработать сайт на 1С-Битрикс
доработать сайт на 1С битрикс
Заявки фрилансеров
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