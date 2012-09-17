Добрый день. Мне нужна флэшка 1 в 1 как на сайте alvesco.com, но с русским текстом. Исходников нет. Интересует стоимость модификации флэшки и срок
Дописать модули для Вебасист-Шопскрипт
1. Скрытые категории. Возможность назначать скрытость категории любой вложенности, продукты, в этой категории скрыты, но доступны по прямой ссылке.
Возможность назначать категории, которые будут отображатся в выпадающем меню, категории, которые будут выводится в фильтрах, возможность назначить другое наименование подкатегории при выводе в фильтрах и подкатегориях
2. Уведомить о наличии. Автоматически отправляется на мейл клиенту уведомление, в случае появления товара на складе.
3. Быстрый заказ. Товар, телефон, имя
4. Баннерная карусель. Модуль, гибкий, который с админки назначает размеры баннеров и вывод их в любой раздел/подраздел.
5. Блок вы недавно смотрели. Запоминает товары, которые просматривал покупатель
6. Есть горизонтальное (выпадающе меню), есть вертикальное меню, категории в нем те же, а подкатегории выводятся только самые посещаемые, 5 подкатегорий
7. возможность добавлять картинку к новостям, товарам. Только не так, как стандартно реализованно. Нужно что б можно было выбрать картинку на компьютере и добавить.
8. Страничка отзывы о магазине
9. Статьи: есть готовый модуль, нужно вставить
10. Реализовать к товару комплект. 1+1 = вместе дешевле, экономия столько-то
11. Акции и скидки
Это должно быть меню в админке. Видно дерево категорий и подкатегорий с поиском. Товары добавляютс либо вручную, либо вводя артикулы или наименование в поиск. Кроме того, сюда попадают автоматически товары, размер скидки которых больше 10%.
В это же раздел попадают товары в комплекте. Все комплекты можно просмотеть, что б не ходить по товарам отельно. Комплект — это товар + еще товар = вместе дешевле.
12. Товары в офисе (магазине)
Все складские (реальные) остатки будут находится в этом разделе, что б покупатель мог заранее знать можно ехать или товара нет. Кроме того, ставится пометка о наличии в офисе в каталоге и карточке товара.
13. Поиск как на — vcene.ua
14. Добавить соц кнопки вконтакте, фейсбук
15. Поправить работу фильтра. Если в выбраных значениях нет товаров, они не должны выводится
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