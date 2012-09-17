Дописать модули для Вебасист-Шопскрипт

1. Скрытые категории. Возможность назначать скрытость категории любой вложенности, продукты, в этой категории скрыты, но доступны по прямой ссылке.

Возможность назначать категории, которые будут отображатся в выпадающем меню, категории, которые будут выводится в фильтрах, возможность назначить другое наименование подкатегории при выводе в фильтрах и подкатегориях

2. Уведомить о наличии. Автоматически отправляется на мейл клиенту уведомление, в случае появления товара на складе.

3. Быстрый заказ. Товар, телефон, имя

4. Баннерная карусель. Модуль, гибкий, который с админки назначает размеры баннеров и вывод их в любой раздел/подраздел.

5. Блок вы недавно смотрели. Запоминает товары, которые просматривал покупатель

6. Есть горизонтальное (выпадающе меню), есть вертикальное меню, категории в нем те же, а подкатегории выводятся только самые посещаемые, 5 подкатегорий

7. возможность добавлять картинку к новостям, товарам. Только не так, как стандартно реализованно. Нужно что б можно было выбрать картинку на компьютере и добавить.

8. Страничка отзывы о магазине

9. Статьи: есть готовый модуль, нужно вставить

10. Реализовать к товару комплект. 1+1 = вместе дешевле, экономия столько-то

11. Акции и скидки

Это должно быть меню в админке. Видно дерево категорий и подкатегорий с поиском. Товары добавляютс либо вручную, либо вводя артикулы или наименование в поиск. Кроме того, сюда попадают автоматически товары, размер скидки которых больше 10%.

В это же раздел попадают товары в комплекте. Все комплекты можно просмотеть, что б не ходить по товарам отельно. Комплект — это товар + еще товар = вместе дешевле.

12. Товары в офисе (магазине)

Все складские (реальные) остатки будут находится в этом разделе, что б покупатель мог заранее знать можно ехать или товара нет. Кроме того, ставится пометка о наличии в офисе в каталоге и карточке товара.

13. Поиск как на — vcene.ua

14. Добавить соц кнопки вконтакте, фейсбук

15. Поправить работу фильтра. Если в выбраных значениях нет товаров, они не должны выводится