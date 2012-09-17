Автоматический заполнитель банковских анкет

Необходимо разработать Веб-приложение, выполняющее функцию заполнения анкет банков.

Для чего нужно.

1. Сокращение времени, затрачиваемого сотрудником на заполнение анкеты.

2. Избавление от этапа ручной проверки правильности заполнения анкеты.

3. Возможность подключения в будущем к системе дополнительных модулей, использующих базу клиентских данных.

Имеется черновой вариант технического задания, тонкости реализации обсуждаются.

Что должно выполняться.

1. Добавлять, редактировать и удалять учетные записи сотрудников с базой клиентских данных, доступной только данному сотруднику.

2. Заходить в свой личный кабинет сотрудникам (под учетными записями из п. 1).

3. Добавлять, редактировать и удалять информацию с условиями банков.

4. По основным клиентским данным формировать список подходящих банков (по информации с условиями банков из п. 3).

5. Выделять критерии, по которым клиент с данными не подходит в определенный банк.

6. Запрашивать для ввода только основные клиентские данные, необходимые для заполнения анкет из списка подходящих банков.

7. Добавлять, редактировать и удалять клиентские данные, вводимые в базу данных, доступную только данному сотруднику через личный кабинет (из п. 1).

8. Выбирать к автоматическому заполнению анкеты только из списка подходящих банков для данного клиента.

9. Через личный кабинет формировать файл (либо напрямую выводить на печать) с заполненными полями анкеты выбранного банка.

10. Создавать резервную копию базы клиентских данных.

11. Контролировать процесс ввода клиентских данных посредством системы ограничений на вводимые значения.

12. Вычислять дополнительные клиентские данные, основываясь на основных клиентских данных (пример, вводится дата приема на работу, в анкете спрашивается стаж работы - стаж работы должен вычисляться автозаполнителем).

13. При заполнении основных клиентских данных дописывать за сотрудника стандартизированные данные (напр. названия областей, городов из выпадающего списка).

14. Осуществлять механизм добавления новых шаблонов анкет в систему.