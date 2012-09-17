Необходимо разработать класс шаблонизатора, который бы подключался бы в любом нужном месте в PHP файле с указанием имени шаблона и выводил его с вставкой нужных переменных. В прикрепленном файле пример и подробное ...
Парсер сайта авто.ру/авито.ру
Нужен такой же скрипт, как в посте http://www.weblancer.net/projects/360965.html
Заявки фрилансеров
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