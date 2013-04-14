Личный кабинет/биллинг для joomla

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Закрыт1 заявка140 просмотров

Сайт на Joomla 1.5 с форумом agora

Есть необходимость сделать что-то типа личного кабинета профиля/биллинга как у интернет – магазинов, но немного другого типа

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В личном кабинете должно быть:

- личная информация клиента (с возможностью редактирования клиентом)

- отображение состояния личного счета (редактирует и вносит изменения только админ, вручную)

- выставление счета админом (вручную)

- заказы (отображается таблица с накладными, каждую можно смотреть, виден статус заказа – принят, обрабатывается, отгружен, какого числа отгружен, коменты и т.п. – вносит админ)

- просмотр всех сделанных ранее заказов с датой, ценной

- личная почта (переписка с админом, для решения каких либо вопросов)

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Полное ТЗ отправлю

Joomla
12 лет назад
IvoLO
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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