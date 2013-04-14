Имеется работающий скрипт комментирования. Постраничная навигация реализована, но увы - скрипт сразу выгружает на страницу все комментарии из БД (MySQL) (и только потом разбивает на страницы). Результат - очень высокая нагрузка, т.к. комментариев много тысяч. ...
Требуется программист
Требуется программист для написания ява скриптов для сайта.
Возможны постоянные заказы. Детали при переписке.
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