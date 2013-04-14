Программист на PHP для крупного проекта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки172 просмотра

Требуются хорошие программисты для работы в крупном проекте по созданию платформы для автоматизации бизнес-процессов и документооборота

Опыт работы не менее 3 лет обязателен.

Работа в Казахстане (Астана или Алматы). Проживание за счет компании.

PHP
12 лет назад
gid221
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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