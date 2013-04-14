Нужна помощь грамотного веб-программиста. Самописный движок интернет магазина. Не могу добавить товар. Срочно надо поправить. ICQ: 453280783
Программист на PHP для крупного проекта
Требуются хорошие программисты для работы в крупном проекте по созданию платформы для автоматизации бизнес-процессов и документооборота
Опыт работы не менее 3 лет обязателен.
Работа в Казахстане (Астана или Алматы). Проживание за счет компании.
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