Плеер под сериалы на WP

Требуется плеер для добавления сериалов на WP.

Необходима такая структура, чтобы каждая серия отображалась отдельно, а не все серии списком, но при этом, чтобы все серии имели один и тот же адрес, дабы исключить дублирование однотипных страничек.

Пример желаемого: _serial guru.ru/serial-baffi-istrebitelnica-vampirov

В идеале хотелось бы такое _bas kino.com/serial/2107-asv.html (пробелы в urlах убираем)

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