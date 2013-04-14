Необходим модуль который бы позволял производить автоматический репост новостей в паблик/группу ВК и аккаунт в Твитере. движок сайта WordPress и DLE
Разработка калькулятора
Нужно разработать калькулятор для сайта на Битрикс.
Пример калькулятора: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/
Обсуждение провожу по скайпу.
Сроки и бюджет оговаривайте, пожалуйста, в заявке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо провести аудит сайта на джумле. скайп- PH0b0zEВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется плеер для добавления сериалов на WP. Необходима такая структура, чтобы каждая серия отображалась отдельно, а не все серии списком, но при этом, чтобы все серии имели один и тот же адрес, дабы исключить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Пример: http://www.drova47.ru/calculator.html Описание: http://api.yandex.ru/maps/solutions/?p=shop Нужно вставить расчет доставки на сайт грузоперевозок. В зависимости от того, чем именно проводится доставка: газелью или камазом (тариф разный). Если километров доставки мало - то оплата ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Программист пхп с отличным знанием wordpress, для доделки его под интернет-магазин требуется только программинг Планирует переделка wordpress под интернет-магазин, где товар-посты, категории товара-категории wp вывод цены товара осуществляется на основе совсем небольшого ...Закрыт12 лет назад
Международная компания приглашает к сотрудничеству лучших специалистов Украины в области разработки приложений для мобильных устройств на удаленной основе. Мы предлагаем работу с возможностью профессионального и карьерного роста, с оплатой труда, соответствующей умению. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужно сделать поиск на форуме с помощью sphinx. Работа простая, но нужно понимание как сделать релеватный поиск, с точным вхождением запросов.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сайт на Joomla 1.5 с форумом agora Есть необходимость сделать что-то типа личного кабинета профиля/биллинга как у интернет – магазинов, но немного другого типа ============================================== В личном кабинете должно быть: - ...Закрыт12 лет назад
- $2500
Требуются хорошие программисты для работы в крупном проекте по созданию платформы для автоматизации бизнес-процессов и документооборота Опыт работы не менее 3 лет обязателен. Работа в Казахстане (Астана или ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $7
Нужна помощь грамотного веб-программиста. Самописный движок интернет магазина. Не могу добавить товар. Срочно надо поправить. ICQ: 453280783Закрыт12 лет назад