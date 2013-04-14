Написать хак для ДЛЕ

Нужно сделать бистрий (ajax) поиск на сайте как ВКонтакте. Искать нужно только в тайтлах новостей. Также нужно сделать вивод доп. полей в результатах поиска и поиск по доп полям(пол, страна). Не написал что нужно создать модуль, потому, что я думаю такой поиск можно сделать из стандартного из папки ajax.