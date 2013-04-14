Есть скрипт гороскопа на dieta-modamka.ru Он не корректен - нужно подправить.
Раздел с возможностью управления из админки
Нужно написать для вордпресса отдельный раздел с возможностью управления из админки,
для ссылок рекламы и похожих статей с сайта, с возможность изменения дизайна через css.
Что бы мы могли просто вставлять код в нужное место, не вдаваясь в код.
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