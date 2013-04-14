Раздел с возможностью управления из админки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Нужно написать для вордпресса отдельный раздел с возможностью управления из админки,

для ссылок рекламы и похожих статей с сайта, с возможность изменения дизайна через css.

Что бы мы могли просто вставлять код в нужное место, не вдаваясь в код.

CSSWordPress
12 лет назад
Mullahmetov
Алик 
53 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров