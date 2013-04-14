Тайтлы в самописной cms

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Закрыт5 заявок123 просмотра

Плохо разбираюсь в этом, попробую объяснить как смогу..

Вообщем вот индекс гугла https://www.google.com/search?q=site:imgames.ru

Тайтлы для страниц прописаны, а индексируется не понятно что, искал откуда оно это берет так и не нашел...

и как видно в индекс попадает много одинакового описания. не понятно откуда берется это IMGames.Ru - steam аккаунты, origin аккаунты, world of tanks аккаунты, uplay аккаунты, 4game аккаунты, steam ключи, origin лючи, uplay ключи, золото world of tanks, золото diablo 3, игровая...

Есть продвигаемые страницы к которым в ручную прописаны тайтлы, нужно сделать что бы все остальные страницы брали тайтлы из описания.

Так же сделать возможность легко прописывать тайтлы самому.

12 лет назад
krypkindv
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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