Тайтлы в самописной cms

Плохо разбираюсь в этом, попробую объяснить как смогу..

Вообщем вот индекс гугла https://www.google.com/search?q=site:imgames.ru

Тайтлы для страниц прописаны, а индексируется не понятно что, искал откуда оно это берет так и не нашел...

и как видно в индекс попадает много одинакового описания. не понятно откуда берется это IMGames.Ru - steam аккаунты, origin аккаунты, world of tanks аккаунты, uplay аккаунты, 4game аккаунты, steam ключи, origin лючи, uplay ключи, золото world of tanks, золото diablo 3, игровая...

Есть продвигаемые страницы к которым в ручную прописаны тайтлы, нужно сделать что бы все остальные страницы брали тайтлы из описания.

Так же сделать возможность легко прописывать тайтлы самому.