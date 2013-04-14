Срочно! Интегрировать верстку с WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки198 просмотров

Есть страницы для сайта (верстка под word press).

ТЗ:

1. Интегрировать верстку с WP

2. Полностью "склеить" сайт, разработать операционную часть сайта.

3. Залить на хостинг

4. Тестирование

5. Оплата работы по безопасной сделке.

Сайт небольшой. См приложение: Главная страница (1.png) , внутренние – 5 (повторяющих друг друга- 3.png)+ 1 (2.png). Cайт практически пустой, без наполнения.Функционала немного.

6. Сделать нужно срочно, желательно за 1 день.

7. Общаться будем через скайп.

PS. В ответе предложите стоимость своей работы.

WordPress
12 лет назад
julimaxim
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров