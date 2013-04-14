Доработка сайта конференции под БИТРИКС

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Есть сайт на битрикусе. Модуль - сайт конференции на БИТРИКСЕ

есть несколько недоработок типа - элемент не найден, а также надо сделать доработки по юзабилити

12 лет назад
uchcom
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров