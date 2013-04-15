Изменить "Поиск" на номер телефона в шапке сайта

Работать всегда приходится с разными людьми. Многие делают свою работу некачественно или вообще не доделывают ее. Это довольно распространенное явление. Хорошие исполнители на вес золота. Постоянно выискивать кого-то, кто сделает все как надо сильно утомляет. Да и дорого получается. Заплати за работу, потом за доделки, а если исполнитель взял заказ, предоплату и пропал, тогда еще веселее. Хочу сказать оргомное спасибо Женечке за оперативный отклик.. за быструю помощь... Она не только внимательно меня выслушала, помогла... решила моя проблему... но и дала разные советы... настроила и отредактировала некоторые "моменты". В общем я остался доволен ее работой. Еще раз СПАСИБО.