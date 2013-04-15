Есть скрипт гороскопа на dieta-modamka.ru Он не корректен - нужно подправить.
Прикрутить робокассу (DLE магазин).
Необходимо прикрутить робокассу к модулю DLE магазина. Сайт camps.perm.ru (раздел путевок).
Обязательно: опыт работы с dle или подключения робокассы.
срок 1-2 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Добрый день. Прошу помощи. Мне нужно в шапке сайта в правом углу вместо ненужного "ПОИСКА" внедрить мой сотовый или городской номер телефона. http://gdekvartira.net/Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть страницы для сайта (верстка под word press). ТЗ: 1. Интегрировать верстку с WP 2. Полностью "склеить" сайт, разработать операционную часть сайта. 3. Залить на хостинг ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть сайт на битрикусе. Модуль - сайт конференции на БИТРИКСЕ есть несколько недоработок типа - элемент не найден, а также надо сделать доработки по юзабилитиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать и установить несколько модулей для WEBASYST : 1.Модуль вкладки в карточке товара (пример http://smsdesign.com.ua/blog/cms/tabi-vkladki-v-tovare-webasyst-shop-script.html). 2.Модуль баннеров (пример http://web-developer.name/post/1367) 3.Модуль оформления заказа на одной странице (пример https://docs.google.com/document/d/18JonU_9YBHg7EmJLCPRjJRT_prcxuEus1MSjBpIVPgA/edit) 4.Модуль стикеры ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать бистрий (ajax) поиск на сайте как ВКонтакте. Искать нужно только в тайтлах новостей. Также нужно сделать вивод доп. полей в результатах поиска и поиск по доп полям(пол, страна). Не написал что ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать для вордпресса отдельный раздел с возможностью управления из админки, для ссылок рекламы и похожих статей с сайта, с возможность изменения дизайна через css. Что бы мы могли просто вставлять ...Закрыт12 лет назад
Плохо разбираюсь в этом, попробую объяснить как смогу.. Вообщем вот индекс гугла https://www.google.com/search?q=site:imgames.ru Тайтлы для страниц прописаны, а индексируется не понятно что, искал откуда оно это берет так и не нашел... ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Требуется перейти на новый шаблон Подробное задание в атачменте. Модель работы такая: 1) исполнитель все подготавливает. 2) переход на домене втечении одного вечера ночи (что бы посетители ...Закрыт12 лет назад