Прикрутить робокассу (DLE магазин).

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка63 просмотра

Необходимо прикрутить робокассу к модулю DLE магазина. Сайт camps.perm.ru (раздел путевок).

Обязательно: опыт работы с dle или подключения робокассы.

срок 1-2 дня.

DLE
12 лет назад
kotweb
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Dargin
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Доволен сотрудничеством. Александр сделал все что нужно за 2 часа (очень оперативно). Рекомендую как ответственного исполнителя.
Очень понравилось работать с Владимиром, работу проверил сразу и рассчитался. Остался очень доволен, рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Dargin
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад