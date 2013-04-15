Настройка отображения словей на Яндекс карте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка93 просмотра

Необходимо доработать возможность добавления на пользовательских слоях Яндекс карт точек, задаваемых в произвольных координатах на карте (в настоящее время реализовано только отображение точек привязанных к существующим адресам).

Сайт: http://promovufe.ru/karta/

Управление производится через систему администрирования на WP

если есть альтернативные варианты решений на других геоплатформах - готов рассмотреть

WordPress
12 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров