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Скрипт генерации наклеек с datamatrix-кодами
Требуется написать на PHP скрипт генерации наклеек с datamatrix кодами артикулов товаров и названиям товаров.
Информация о товаре берется из базы mysql (3 связанных таблицы)
Есть готовый макет наклейки.
Генерацию нужно делать с помощью библиотеки libdmtx.
На выходе должен быть PDF файл с наклейками для печати на принтере.
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