Скрипт генерации наклеек с datamatrix-кодами

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется написать на PHP скрипт генерации наклеек с datamatrix кодами артикулов товаров и названиям товаров.

Информация о товаре берется из базы mysql (3 связанных таблицы)

Есть готовый макет наклейки.

Генерацию нужно делать с помощью библиотеки libdmtx.

На выходе должен быть PDF файл с наклейками для печати на принтере.

MySQLPHP
12 лет назад
kazip
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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