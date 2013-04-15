Аналог gethostbyname с заданием DNS (Win/Unix) с++

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужен аналог функции gethostbyname с заданием DNS на С++.

Функция должна быть кроссплатформенной (Win/Unix), возможно использование библиотек.

Также, нужно чтобы функция игнорировала локальные настройки (/etc/hosts) - нужно получать данные от только от заданного DNS сервера.

Кто что посоветует использовать для этого, у кого есть подобные наработки - пишите!

12 лет назад
DFService2
Вячеслав 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов

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