Аналог gethostbyname с заданием DNS (Win/Unix) с++

Нужен аналог функции gethostbyname с заданием DNS на С++.

Функция должна быть кроссплатформенной (Win/Unix), возможно использование библиотек.

Также, нужно чтобы функция игнорировала локальные настройки (/etc/hosts) - нужно получать данные от только от заданного DNS сервера.

Кто что посоветует использовать для этого, у кого есть подобные наработки - пишите!