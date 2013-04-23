Адаптация модуля iblogs 1.4.5 для DLE 9.8

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Завершен2 заявки133 просмотра

Есть купленный модуль iblogs 1.4.5 (http://rezer.net/content/social/28-blogi-1.4.5.html) В данный момент работает на DLE 9.3

Необходимо адаптировать модуль для версии DLE 9.8.

DLEHTML
12 лет назад
BlogWork
Иван 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Рад, что выбрал Рената исполнителем. Он отличный специалист. Сделал все, что было нужно. Всем советую с ним работать.
советую

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад