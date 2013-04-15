Карта метро Москвы для агентства недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок96 просмотров

Добрый день! Рассматривается возможность использования компонента выбора объектов недвижимости по карте метро Москвы, на бесплатных/платных системах управления. Рассматриваются специалисты с готовыми решениями или с аналогичным опытом.

Подробности успешных проектов, ссылки конкретных реализованных примеров и контакты пожалуйста в личном сообщении.

Обозначайте объективные сроки и стоимость.

12 лет назад
marco_polo
Александр 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров