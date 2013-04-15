Ищем java программиста. Web приложения. Работа постоянная, удаленная, 2,5k$/месяц. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ищем java программиста для разработки качественных web приложений. Обязательно знание технологий и опыт работы с ними не меньше 2 ...
Карта метро Москвы для агентства недвижимости
Добрый день! Рассматривается возможность использования компонента выбора объектов недвижимости по карте метро Москвы, на бесплатных/платных системах управления. Рассматриваются специалисты с готовыми решениями или с аналогичным опытом.
Подробности успешных проектов, ссылки конкретных реализованных примеров и контакты пожалуйста в личном сообщении.
Обозначайте объективные сроки и стоимость.
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