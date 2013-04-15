Карта метро Москвы для агентства недвижимости

Добрый день! Рассматривается возможность использования компонента выбора объектов недвижимости по карте метро Москвы, на бесплатных/платных системах управления. Рассматриваются специалисты с готовыми решениями или с аналогичным опытом.

Подробности успешных проектов, ссылки конкретных реализованных примеров и контакты пожалуйста в личном сообщении.

Обозначайте объективные сроки и стоимость.