Одеть верстку на движок (smarty)

Поправить работу слайдера в хроме. Слайдер http://photorix.com/travel/key-caulker-belize/ показывает только первый слайд, хотя в нижней панели видно, что слайды меняются. Если же страницу перезагрузить, то слайдер работает нормально. Нужно сделать так, чтобы слайдер работал нормально при ...