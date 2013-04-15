Ищем java программиста. Web приложения. Работа постоянная, удаленная, 2,5k$/месяц. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ищем java программиста для разработки качественных web приложений. Обязательно знание технологий и опыт работы с ними не меньше 2 ...
Одеть верстку на движок (smarty)
Добрый день.
Есть самописная CMS, есть html-верстка +-10 страниц.
Нужно одеть верстку на движек.
Шаблонизатор Smarty.
Движек можно увиведть - russdate.org
От вас: цена/сроки/опыт
Работы много, надеюсь на постоянное сотрудничество. Спасибо.
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