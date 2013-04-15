Допилить фильтр поиска по параметрам

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$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Есть готовый проект на imagecms 4.3

Скриншот фильтра:

http://joxi.ru/frprUdg5CbBVPEeWhI4

Задача - сделать еще один ползунок с двумя полями ввода, но чтобы искал по свойству товара "площадь обогрева".

Предлагайте бюджет и сроки.

12 лет назад
Vsevset
Виктор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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