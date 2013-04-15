Парсинг контактов компаний с карты maps.google.ru

Уважаемые коллеги!

Необходимо собрать контактные данные 4,445 компаний с карты google(файл в приложении) по региону Москва и Московская область по запросу "разработка IT".

Очень важно сохранить все уникальные записи, и выявить все 4,445 контактов без дублей.

Парсим в следующем порядке: название фирмы, адрес (индекс, город, улица, номер дома входит в одно поле: адрес), телефон, e-mail.

Номера телефонов без - ().

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.