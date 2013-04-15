Нужен аналог функции gethostbyname с заданием DNS на С++. Функция должна быть кроссплатформенной (Win/Unix), возможно использование библиотек. Также, нужно чтобы функция игнорировала локальные настройки (/etc/hosts) - нужно получать данные от только ...
Парсинг контактов компаний с карты maps.google.ru
Уважаемые коллеги!
Необходимо собрать контактные данные 4,445 компаний с карты google(файл в приложении) по региону Москва и Московская область по запросу "разработка IT".
Очень важно сохранить все уникальные записи, и выявить все 4,445 контактов без дублей.
Парсим в следующем порядке: название фирмы, адрес (индекс, город, улица, номер дома входит в одно поле: адрес), телефон, e-mail.
Номера телефонов без - ().
В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.
Заявки фрилансеров
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