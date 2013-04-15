Создание внутренней архитектуры сайта (дизайн наш)

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки126 просмотров

Добрый день.

Необходимо: создание сайта (БД, админка, Web Сервер, в общем весь скрипт, все необходимые "внутренности") аналог – система взаимопомощи goldline.pro/ru/ (посмотрите обязательно видео на главной странице сайта для понимания перед обсуждением) с некоторыми доработками и привязкой платежной системы w1 (www.w1.ru).

Краткие требования к фрилансеру (разработчикам) и проекту:

1) Обязательно самописный движок.

2) Опыт написания подобных скриптов (систем) с привязкой к платежкам.

3) ТЗ и дизайн в ЧБ варианте готов и можно оценить объем работы (цветной вариант для верстки и натяжки пересылаем Вам после определения Вас исполнителем и создания внутренней архитектуры сайта).

4) Проект реализуется на Вашем сервере (хостинге) для отслеживания нами онлайн этапов реализации.

5) В дальнейшем (после запуска проекта) могут потребоваться от Вас некоторые корректировки, техподдержка на первое время обязательна.

6) Все переговоры и дальнейшее общение проходят через Skype, после чего высылается ТЗ.

7) Цена вопроса – 40000 рублей за проект (потолок) через СБР или поэтапно, без предоплаты. День просрочки – минус 1000 рублей (не стоит браться за реализацию, если Вы одновременно делаете еще какой-либо другой проект).

8) Срок – 45 дней.

С уважением, Алексей.

12 лет назад
Armaniq
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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